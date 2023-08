«Soy el principal responsable del rendimiento del equipo que estuvo muy por debajo del nivel que creíamos», dijo De Paoli

El entrenador de Patronato, Rodolfo de Paoli, no buscó excusas al momento de analizar la derrota sufrida en Santiago del Estero ante Güemes. Tuvo poder de autocrítica al reconocer el mal funcionamiento del equipo. En este sentido remarcó que retrocedieron «varios casilleros», en relación a lo realizado en anteriores presentaciones.

«Tenía mucha ilusión de seguir por el camino que veníamos transitando, pero la verdad que hoy no jugamos bien. Cuando reaccionamos era tarde. No quiero hablar de merecimiento, voy a ser autocrítico y soy el principal responsable del rendimiento del equipo que estuvo muy por debajo del nivel que creíamos», subrayó, en rueda de prensa.

Uno de los argumentos que esgrimió en la merma futbolística fue en la elaboración de juego. «No tuvimos la tenencia que buscamos. El rival nos dio la pelota, pero no supimos manejarla», lamentó. «En el primer tiempo tuvimos la intención de dañarlo y quedamos en eso, en intenciones. Posiblemente no se iba a jugar como queríamos nosotros y si como quería Güemes. Vimos esa posibilidad. Duele porque el rival no hizo méritos para ponerse en ventajas, pero lo logró. Y desde ahí se jugó el partido que quiso Walter Perazzo. Podíamos haber empatado o perder por más goles, pero en líneas me duele mucho la derrota», reiteró.

De Paoli evitó descargar culpas en individualidades. En este sentido asumió responsabilidades por el resultado negativo. «No quiero caerle a ningún jugador. El equipo jugó muy mal. Así como sosteníamos en Junín, en Brasil, o después de enfrentar a Gimnasia de Mendoza, esta vez retrocedimos varios casilleros. Siento una gran tristeza porque tenía una gran ilusión. Soy el principal responsable de esta derrota y tendremos que seguir trabajando. Matemáticamente las chances de entrar al reducido están. Estamos igual que cuando agarramos al equipo y sacamos el 50 por ciento de los puntos. Evidentemente el equipo estaba lejos y trataremos de recuperar», apuntó.

Al momento de ser consultado sobre una supuesta falta de rebeldía del equipo por no buscar otra fórmula de juego para herir al adversario, respondió. «El que pone a los jugadores soy yo. Soy quien me equivoco si el jugador no tiene rebeldía. El jugador siempre quiere lo mejor para él y para el equipo. Jugamos un muy flojo primer tiempo y después fue tarde», argumentó.

Luego agregó: «Regalamos el primer tiempo y la responsabilidad es mía por haber confiado que debía afrontarlo de esa manera y no por los chicos que salieron en el entretiempo porque no quiero caer en ninguna individualidad. La responsabilidad del armado del equipo y de los cambios es mía. Me duele porque uno se va triste cuando pierde, pero inconscientemente cuando el equipo hace lo que uno le pide no se va triste. Esta vez no hicimos nada de lo que venimos haciendo. Más allá de los resultados en Brasil y en Junín el equipo siempre fue al frente. Esta vez no lo hizo», disparó.

A falta de 11 jornadas para el cierre de la fase regular Patronato se ubica a seis unidades de distancia de los puestos de clasificación al reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2024, señala Uno. «Desde que asumí que vengo realizando cálculos», aseveró De Paoli.

Siguiendo esta línea, mencionó que empatar fuera del Grella no es negocio. «Si hubiéramos empatado en San Juan y en Mar del Plata hubiéramos estado en la misma posición adonde estamos hoy. De visitante tenemos que salir a sumar de a tres. Es mentira que el punto suma. Si ganas y perder, ganás y perdés, sumás más que cuando ganás, empatás y perdés. Hay que salir a ganar en todas las canchas. En el primer tiempo no salimos a ganar, en San Juan no salimos a ganar y eso nos pasó factura. Hay que salir a ganar de visitante. Cuando modifiquemos eso seguramente el equipo lo logrará», cerró.