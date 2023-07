Copa Sudamericana: Patronato espera rival

La Copa Sudamericana 2023 está a horas de dejar atrás la fase de grupos y a punto de conocer cómo quedarán conformados los play-off (16avos de final), camino a la próxima fase, los octavos de final. Proveniente de la Libertadores, Patronato tiene su lugar y espera conocer a su rival.

Con seis partidos por jugarse, en tres grupos, el segundo certamen del continente conocerá hoy a los últimos clasificados a la próxima instancia, mientras que quedarán definidos los ocho segundos, los cuales buscarán un lugar ante los ocho terceros de la Copa Libertadores.

El próximo 5 de julio se sortearán los octavos de final de la Copa Sudamericana, y una semana después, desde el 11 al 13 de julio se disputarán los partidos de ida de los play off, mientras que entre el 18 y 20 de julio se jugarán las vueltas. En esas llaves se enfrentarán los segundos del certamen contra los terceros de Copa Libertadores.

Para esta próxima instancia, a la que accedió Patrón, no habrá sorteo, ya que los mejores segundos de Sudamericana irán contra los peores terceros de Libertadores, hasta completar los ocho cruces. Los ganadores accederán a los octavos de final, los cuales se disputarán del 1 al 3 de agosto, la ida, y entre el 8 al 10 de agosto, la vuelta.

Patrón y su rival

Los segundos de la Sudamericana y los terceros de la Libertadores serán ordenadas en dos grupos de acuerdo al puntaje obtenido en la campaña actual. En ese sentido, considerando las tablas de ambos torneos tras finalizar los partidos de ayer miércoles, el equipo de De Paoli se ubicaría como equipo 21° y se enfrentaría al número 12, Tigre.

Esto podría cambiar porque hay clubes que aún disputan su compromiso respectivo a la fecha 6. Aún queda pendiente los enfrentamientos por el grupo C y F que se realizarán el jueves 29 de junio.

Los encuentros de ida y vuelta por los play-offs de la Copa Sudamericana 2023 se disputarán entre el 11 y el 20 de julio, según la programación de la Conmebol.

Cruces parciales

DIM vs. San Lorenzo

Sporting Cristal vs. Emelec

Corinthians vs. LDU de Quito

Libertad vs. Universitario

Patronato vs. Tigre

Monagas vs. Audax Italiano

Ñublense vs. Millonarios

Barcelona SC vs. Estudiantes de La Plata.

Por el momento hay seis clasificados provenientes de la Copa Libertadores a los play off de la Copa Sudamericana. Estos son: Ñublense (Grupo A), Medellín (Grupo B), Sporting Cristal (Grupo D), Corinthinas (Grupo E), Libertad (Grupo G) y Patronato (Grupo H).

En cuanto a los segundos de la Copa Sudamericana, hay cinco clubes que ya consiguieron su pase a los play offs. Son los siguientes: Emelec (Grupo B), Estudiantes (Grupo C), Tigre (Grupo D), Universitario (Grupo G) y San Lorenzo (Grupo H).

San Lorenzo enfrentará a Independiente Medellín

San Lorenzo jugará con Deportivo Independiente Medellín (DIM) en los playoffs de clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, según quedó determinado anoche tras la jornada de competencia en el fútbol continental.

El equipo de Boedo avanzó a esa instancia como el peor segundo de la fase de grupos con 8 puntos y el reglamento de la Sudamericana 2023 estipula que sea emparejado con el mejor tercero de Libertadores, un mérito que nadie podrá quitarle a los colombianos.

DIM quedó en el tercer lugar del Grupo B con 10 unidades y en los dos grupos que se definirán esta noche ninguno de los eventuales terceros alcanzará esa puntuación. En rigor, el partido de ida será en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el 12 de julio y la revancha se jugará el 19 en el Nuevo Gasómetro.

Copa Sudamericana – partidos de este jueves

Grupo A – 21hs

Botagofo vs. Magallanes

Liga de Quito vs. Universidad César Vallejos

Grupo D – 19hs

Newell´s vs. Audax Italiano

Santos vs. Blooming

Grupo F – 23hs

Defensa y Justicia vs. Millonarios

Peñarol vs. América Mineiro

Copa Libertadores – partidos de hoy

Grupo C – 21hs

Palmeiras vs. Bolivar

Barcelona vs. Cerro Porteño

Grupo G – 19hs

Boca vs. Monagas

Colo Colo vs. Deportes Pereira

Copa Sudamericana: Quiénes clasificaron a los play off

Estudiantes 14Pts (segundo Grupo C)

Tigre 10Pts. (segundo Grupo D)

Universitario 10Pts (segundo Grupo G)

Emelec 9Pts. (segundo Grupo B)

San Lorenzo 8Pts. (segundo Grupo H)

Play off Copa Sudamericana: Quiénes son los terceros de Copa Libertadores

Ñublense 5Pts. (tercero Grupo A)

Patronato 6Pts (tercero Grupo H)

Libertad 7Pts. -1 (tercero Grupo G)

Conrinthians 7Pts. +1 (tercero Grupo E)

Sporting Cristal 8Pts. (tercero Grupo D)

Independiente de Medellín 10Pts (tercero Grupo B)